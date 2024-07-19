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Экс-полузащитник «Локомотива» Куликов может продолжить карьеру в ФНЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», экс-полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов может продолжить карьеру в одном из клубов ФНЛ. Заинтересованность в трансфере 26-летнего футболиста проявляло махачкалинское «Динамо», однако с высокой долей вероятности в клубе его не будет.

Прошлый сезон полузащитник провел в «Родине».

В сезоне-2023/24 на счету Куликова 1 гол и 1 голевая передача в 15 матчах первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Даниил Куликов
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