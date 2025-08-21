Экс-полузащитник «Химок» Абдуллахи перешел в «КАМАЗ»
«КАМАЗ» объявил о подписании контракта с полузащитником Самину Абдуллахи. Срок соглашения не уточняется.
24-летний нигериец в России играл за московский «Велес», махачкалинское «Динамо» и «Химки». С февраля по июнь 2025 года он выступал за мексиканский «Хуарес», за который сыграл только в трех матчах. После окончания контракта он стал свободным агентом.
«Так как в данное время идет оформление всех необходимых для работы в России документов, в ближайших матчах, к сожалению, мы Самину на поле не увидим», — уточнили в пресс-службе клуба из Набережных Челнов.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: ФК «КАМАЗ»
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|
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|11
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|43
|
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|СКА-Хаб.
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|10
|12
|12
|37-45
|42
|
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|34
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|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
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|Сокол
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|5
|11
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|
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|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
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|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
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|0 : 1
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Родина
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|
|
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