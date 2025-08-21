Экс-полузащитник «Химок» Абдуллахи перешел в «КАМАЗ»

«КАМАЗ» объявил о подписании контракта с полузащитником Самину Абдуллахи. Срок соглашения не уточняется.

24-летний нигериец в России играл за московский «Велес», махачкалинское «Динамо» и «Химки». С февраля по июнь 2025 года он выступал за мексиканский «Хуарес», за который сыграл только в трех матчах. После окончания контракта он стал свободным агентом.

«Так как в данное время идет оформление всех необходимых для работы в России документов, в ближайших матчах, к сожалению, мы Самину на поле не увидим», — уточнили в пресс-службе клуба из Набережных Челнов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.