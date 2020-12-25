Экс-капитан «Торпедо» Шустиков: «Верю, что Авдеев сделаете все, чтобы клуб боролся за чемпионство РПЛ и Лигу чемпионов»

Бывший капитан «Торпедо» Сергей Шустиков прокомментировал свой уход и московского клуба.

«Мы — одна большая семья, где все работают, как один отлаженный механизм, начиная с сотрудников стадиона «Торпедо» и заканчивая болельщиками, которые в любую погоду, в любом городе способны создать атмосферу домашнего матча.

Хочу сказать спасибо людям, которые работают и работали в нашем клубе на протяжении тех лет, что я здесь провел, с кем мы выходили вместе в ФНЛ, нашему медицинскому, административном штабу, моим партнерам по команде, с которыми мы прошли огонь и воду в разные годы. Вы все стали для меня близкими и родными людьми, с кем я продолжу общаться. Всем нашим родным черно-белым болельщикам, которые всегда знают, когда нужно поддержать, а когда и «прессануть». Вы у нас самые лучшие!

Большое спасибо Роману Ивановичу Авдееву, который пришел и дал новый глоток воздуха и надежду на лучшее. Я знаю, что вы хороший человек, и верю, что вы сделаете все, чтобы наш родной клуб вернулся в элиту и боролся за чемпионство и за кубок Лиги чемпионов!

А вообще, конечно, грустно, потому что я уже это говорил и никогда не откажусь от своих слов, что это мой дом, в который, надеюсь, я вернусь. И черно-белая семья, собравшаяся за эти годы, навсегда останется со мной, и я знаю, что мы никогда не потеряемся и не бросим друг друга в беде!

А «Торпедо» я желаю удачи и хочу сказать новым футболистам слова, которые сказал один человек, и они врезались мне в сердце: «Железо ЗИЛ не гнется и не ломается», не забывайте об этом!" - приводит слова Шустикова официальный сайт клуба.

25 декабря «Торпедо» сообщило о расторжении контракта с Шустиковым по соглашению сторон. При этом летом 2020 года клуб продлил контракт с капитаном до конца сезона.

В текущем сезоне Шустиков провел 15 матчей в ФНЛ и один матч в Кубке России, в которых заработал три желтые карточки.