Экс-игрок тульского «Арсенала» Левин перешел в «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Левиным.

29-летний хавбек будет выступать за сочинцев под 6-м номером.

В минувшем сезоне Левин выступал за тульский «Арсенал». Он провел за команду 29 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

«Сочи» в сезоне-2023/24 занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.