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Экс-арбитр Игорь Егоров стал начальником команды в «Факеле»

22:04
Игорь Егоров. Фото ФК «Факел».
Игорь Егоров. Фото ФК «Факел».
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров подписал контракт с «Факелом». Он занял должность начальника команды, сообщает сайт клуба.

После завершения судейской карьеры 51-летний специалист работал вице-президентом ФК «Нижний Новгород», спортивным директором нижегородской «Волги», махачкалинского «Анжи» и «Локомотива-НН», а также начальником команды красноярского «Енисея».

Дополнительная информация:

http://www.fakelfc.ru/news/view/6397

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