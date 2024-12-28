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Сегодня, 17:42

Джанашия: «Балтика» всегда должна играть в РПЛ»

Камила Абдурахманова
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Экс-нападающий «Балтики» Заза Джанашия оценил успехи калининградского клуба в МЕЛБЕТ-Первой Лиге.

— Я продолжаю следить за «Балтикой». Смотрел за ее успехами в прошлом сезоне.

— Калининградцы — главные претенденты на выход в РПЛ?

— «Балтика» всегда должна играть в РПЛ. Народ в Калининграде любит футбол, всегда много людей ходит на стадион. Жаль, что «Балтика» сейчас не играет в РПЛ, а в первом дивизионе это лучшая команда. Плохо, что они вылетели, но в следующем сезоне они должны вернуться, — сказал Джанашия Metaratings.ru.

Команда под руководством Андрея Талалаева занимает первое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой Лиги после 21 тура. Калининградцы набрали 45 очков.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Первая лига
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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