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Дюпин — о переходе в «Рубин»: «После «Анжи» было приятно оказаться в команде, где все налажено»

Дюпин рассказал подробности своего перехода в «Рубин»
Виктория Кравченко
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о том, как переходил в казанский клуб в 2019 году.

— Вспомни свой переход в «Рубин».

— Конец сезона в «Анжи». Со мной связался Сергей Викторович Козко, выразил интерес. После окончания сезона позвонили вместе с агентом в «Рубин», договорились, и я поехал в Казань. От Казани вообще первое время был шок, в положительном смысле. Условия, город, все на высоком уровне. После «Анжи» было приятно оказаться в команде, где все налажено. От тебя требовалось только выходить и показывать себя.

— Думал ли, что станешь старожилом команды?

— Все мои мысли тогда были о том, чтобы уяснить требования Сергея Викторовича и показывать это в играх. А сейчас смотришь, прошло 3,5 года, и я единственный футболист, кто был при Романе Шаронове. Как все меняется и летит время.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. 34-летний вратарь играет с казанском клубе с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитает до лета 2023 года

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-nikogda-ne-sdavaysya

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Юрий Дюпин
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
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Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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