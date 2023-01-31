Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о том, как переходил в казанский клуб в 2019 году.

— Вспомни свой переход в «Рубин».

— Конец сезона в «Анжи». Со мной связался Сергей Викторович Козко, выразил интерес. После окончания сезона позвонили вместе с агентом в «Рубин», договорились, и я поехал в Казань. От Казани вообще первое время был шок, в положительном смысле. Условия, город, все на высоком уровне. После «Анжи» было приятно оказаться в команде, где все налажено. От тебя требовалось только выходить и показывать себя.

— Думал ли, что станешь старожилом команды?

— Все мои мысли тогда были о том, чтобы уяснить требования Сергея Викторовича и показывать это в играх. А сейчас смотришь, прошло 3,5 года, и я единственный футболист, кто был при Романе Шаронове. Как все меняется и летит время.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. 34-летний вратарь играет с казанском клубе с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитает до лета 2023 года