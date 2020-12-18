Дюков оценил шансы Геркуса на выборах президента ФНЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

— Как вы относитесь к Илье Геркусу и его кандидатуре на пост президента ФНЛ?

— Клубы и лига выберут президента. К Геркусу я хорошо отношусь. Он человек, который давно в футболе, неплохо его знает. Он небезразличный, энергичный руководитель. У него есть шансы быть избранным. Но РФС к избранию президента ФНЛ не имеет отношения.

Ранее стало известно, что быший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус будет бороться за пост главы ФНЛ.

(Гоша Чернов)