Дьяков объяснил, почему он покинул «Спартак-2»

Экс-капитан «Спартака-2» рассказал «СЭ», почему он покинул команду после отставки главного тренера Романа Пилипчука.

— На прошлой неделе ты расторг контракт со «Спартаком». Что произошло?

— Если бы я был игроком основного состава и расторг контракт, то это одно. Я знал, на что иду. Я был в системе «Спартака», скажем так. Попал во вторую команду из-за того, что тренером был Роман Михайлович Пилипчук, лично он меня пригласил. Мы с ним знакомы не один год. Когда он ушел (его убрали за неделю до моего расторжения), я понимал, что, скорее всего, и я уйду, и мне там делать нечего. Меня брали на роль «дядьки», потому что команда молодая. Пришел новый тренер, у него свое видение, свои взгляды, он решил, что я команде не нужен. Если честно, я не расстроился, потому что приходил с Пилипчуком и был, можно сказать, играющим тренером. Мне 32 года, а ребятам по 17-20 лет. Спасибо Пилипчуку, что пригласил в команду.

Еще хочу сказать спасибо Шамилю Газизову, который прошедшим летом повлиял на то, что со мной продлили контракт. Хотя условия у меня, конечно, был не какие-то сумасшедшие (я в дубле «Локомотива» 10 лет назад получал больше, чем сейчас), но все равно было не так-то легко меня подписать. Все-таки команда молодая, и для «Спартака-2» важно готовить своих игроков. Такие «дядьки», как я, конечно, тоже нужны. Чем смог — тем помог, а «Спартаку» в лице Газизова хочу сказать спасибо, что позволил мне провести почти год в этой команде.

— Но почему ты недоиграл до конца сезона или хотя бы на «банке» не досидел?

— На «банке» не стал бы сидеть. Это решение нового тренера. Бушманов вызвал меня, у нас состоялся разговор секунды на четыре. Сказал: «Спасибо, за время, проведенное в команде, но дальше мы будем двигаться без тебя». Я сказал: «Удачи вам», мы пожали друг другу руки и разошлись. Естественно, если бы не уволили Пилипчука, я бы доработал свой контракт до конца и закончил бы сезон в «Спартаке-2».

(Севастиан Терлецкий)

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