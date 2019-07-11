Дядюн просит не записывать его в старики

Нападающий Владимир Дядюн, перешедший в "Химки", рассказал, готов ли к статусу самого опытного игрока в новом клубе.

– Всегда говорю, что мой биологический возраст – 28 лет, хоть по паспорту мне уже за 30, – цитирует портал news.ru Дядюна. – Молодые смотрят на меня, знают, что я поиграл во многих клубах. Говорю им, что это все в прошлом, не надо меня записывать в старики. Стараюсь равняться на молодых и не давать себе пощады.

В "Балтике" было хорошее время, пусть и сезон выдался неудачным. Все кричали, что будем играть в премьер-лиге, набрали определенный состав под поставленные задачи.... Я благодарен за то время, что провел в данном клубе, получил определённый опыт.

Минувший сезон нападающий провел в калининградском клубе, в составе которой сыграл 26 матчей и забил 5 мячей. "Балтика" заняла 16-е место в Олимп-первенстве ФНЛ. Воспитанник "Рубина" успел поиграть за "Ростов", "Томь" и "Спартак-Нальчик", "Динамо" и сам казанский клуб.