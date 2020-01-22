Двукратный чемпион России Алан Касаев покинул «Авангард»

«Авангард» объявил о расторжении контракта с полузащитником Аланом Касаевым по согласию сторон. 33-летний полузащитник выступал в составе курского клуба в первой половине сезона-2019/20. На его счету 13 матчей и 1 гол в Олимп-ФНЛ.

Ранее Касаев выступал в таких клубах, как «Алания», «Кубань», «Рубин», «Динамо», «Локомотив», «Балтика», «Сочи».

В составе казанского клуба Касаев выиграл чемпионат, Кубок и два Суперкубка России, с «Локо» — чемпионат и два Кубка. В 2008 году он был признан лучшим игроком первого дивизиона по версии «СЭ», а в 2010-м вошел в число 33 лучших игроков чемпионата под номером 2 на позиции левого хавбека.