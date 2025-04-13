Двух футболистов увезли с поля на скорой помощи после столкновения в матче ФНЛ

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев жестко столкнулся с вратарем «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура первой лиги.

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.