Два защитника «Химок» могут перейти в «Балтику»
Защитники Сергей Варатынов и Олег Исаенко с большой долей вероятности перейдут из «Химок» в «Балтику», сообщает Metaratings.ru.
Подмосковный клуб хочет получить за двоих футболистов около 40-50 млн рублей, но «Балтика» пытается сбить цену. Возможен вариант с перерасчетом за полузащитника Кирилла Капленко, который ранее перебрался в подмосковную команду.
Кроме того, калининградцы находятся в поисках высокорослого нападающего на зарубежном рынке. Есть три кандидатуры, в их числе чилиец и балканец.
«Балтика» после девяти туров первой лиги занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками.
Кроме того, калининградцы находятся в поисках высокорослого нападающего на зарубежном рынке. Есть три кандидатуры, в их числе чилиец и балканец.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
12
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
13
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
17
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
|14.09
|00:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|14.09
|00:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|- : -
|15.09
|00:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|- : -
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0