Два удаления, незабитый пенальти: "Шинник" и "Армавир" не выявили победителя

"Шинник" и "Армавир" сыграли вничью в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Армавирцы могли одержать победу, но 37-летний Сергей Мирошниченко не забил пенальти во втором тайме.

В составе обеих команд было удалено по одному игроку.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Армавир" - 1:1 (1:1)

Голы: Калмыков, 24 (0:1). Зинков, 32 (1:1).

Нереализованный пенальти: Мирошниченко, 58 (вратарь)

"Шинник": Яшин, Первушин, Цховребов, Щербаков, Олейников (Эктов, 46), Дроздов, Кожемякин, Зинков (Алейников, 62), Визнович, Низамутдинов (Самойлов, 82), Самодин (Пугин, 53).

"Армавир": Руденок, Тен, Пономарев (Кутин, 79), Хайруллов, Мирошниченко, Безлихотнов (Концедалов, 70), Поляков, Замалиев, Рзаев (Иванченко, 66), Гурфов, Калмыков (Падерин, 85).

Предупреждения: Визнович, 16. Хайруллов, 67.

Удаления: Визнович, 50. Хайруллов, 68.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

24 июля. Ярославль. Стадион "Шинник".