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Два новичка прибыли на сбор «Факела»

16:04
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«Факел» достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего Хызыра Аппаева. Футболист прибыл в расположение команды, сообщает сайт воронежского клуба.

Последним клубом 30-летнего Аппаева был ивановский «Текстильщик». В нынешнем сезоне в 21 матче Футбольной национальной лиги форвард забил 5 мячей.

Также на сбор «Факела» в Сиде прилетел Валерий Царукян, который уже подписал контракт с клубом.

Дополнительная информация:

http://www.fakelfc.ru/news/view/6540

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