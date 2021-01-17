Два новичка прибыли на сбор «Факела»

«Факел» достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего Хызыра Аппаева. Футболист прибыл в расположение команды, сообщает сайт воронежского клуба.

Последним клубом 30-летнего Аппаева был ивановский «Текстильщик». В нынешнем сезоне в 21 матче Футбольной национальной лиги форвард забил 5 мячей.

Также на сбор «Факела» в Сиде прилетел Валерий Царукян, который уже подписал контракт с клубом.