Два игрока «Алании» дисквалифицированы на два матча после встречи с «Волгарем»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые были применены по итогам матча 34-го тура ФНЛ «Волгарь» — «Алания» (1:0)

«Хадарцев дисквалифицирован на три игры. Было учтено то, что он понес извинения игроку «Волгаря». Это его первая красная карточка в карьере. Зураев за нецензурную брань в адрес соперника дисквалифицирован на две игры», — цитирует Григорьянца «СЭ».

Напомним, в матче ФНЛ хавбек «Волгаря» Александр Болонин на 89-й минуте забил единственный мяч в ворота владикавказского клуба со своей половины поля.

(Владимир Пушкарев)