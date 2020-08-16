Дубль Зиньковского принес «Крыльям» победу над «Чайкой»

«Крылья Советов» в матче 4-го тура ФНЛ обыграли «Чайку» со счетом 3:0.

Дубль на счету Антона Зиньковского, еще один гол забил Сергей Божин.

После этого матча «Крылья» с 7 очками расположились на шестом месте в турнирной таблице, «Чайка» с двумя очками — на 20-й строчке.

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:3 (0:1)

Голы: Зиньковский, 33 (0:1). Божин, 48 (0:2). Зиньковский, 55 (0:3).

«Чайка» (Песчанокопское): Юнусов, Гогличидзе (Карташов, 73), Гаджибеков, Хозин (Васильев, 86), Хайруллов, Палиенко (Володкин, 63), Савичев, Алейников, Кулик (Дегтярев, 60), Леонтьев, Хохлачев (Белоус, 37).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Комбаров, Божин (Солдатенков, 72), Карпов, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 68), Гацкан, Пруцев (Горшков, 61), Зиньковский (Ежов, 64), Сарвели (Витюгов, 76), Сергеев.

Предупреждения: Пруцев, 40. Гогличидзе, 68. Хайруллов, 89.

Судья: Шадыханов (Москва).

16 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».