Дубль Сергеева помог «Крыльям Советов» обыграть «Волгарь»
«Крылья Советов» в матче 16-го тура ФНЛ обыграли «Волгарь» со счетом 3:0.
Дубль на счету Ивана Сергеева, еще один гол забил Александр Гацкан.
После этого матча «Крылья Советов» с 35 очками расположились на втором месте в турнирной таблице, «Волгарь» с 18 очками — на 15-й строчке.
Олимп — ФНЛ
16-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0 (0:0)
Голы: И.Сергеев, 57 (1:0). Гацкан, 79 (2:0). И.Сергеев, 85 (3:0).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Комбаров (Ежов, 66), Горшков, Солдатенков, Полуяхтов, Чернов, Кабутов (Якуба, 73), Гацкан (Цыпченко, 86), Витюгов (Шерстнев, 90+1), Зиньковский (Соколов, 90+1), И.Сергеев.
«Волгарь» (Астрахань): Антипин, Журавлев, Козлов, Бердников, Локтионов, Ведерников, Бутенко (Погосов, 69), Емельянов, Болонин (Белоус, 84), Павлишин, Воробьев.
Предупреждения: Бердников, 55. Гацкан, 74. Ежов, 81.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
?17 октября. Самара. Стадион «Самара Арена».
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