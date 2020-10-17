Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Дубль Сергеева помог «Крыльям Советов» обыграть «Волгарь»

16:53
Теги:

«Крылья Советов» в матче 16-го тура ФНЛ обыграли «Волгарь» со счетом 3:0.

Дубль на счету Ивана Сергеева, еще один гол забил Александр Гацкан.

После этого матча «Крылья Советов» с 35 очками расположились на втором месте в турнирной таблице, «Волгарь» с 18 очками — на 15-й строчке.

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0 (0:0)

Голы: И.Сергеев, 57 (1:0). Гацкан, 79 (2:0). И.Сергеев, 85 (3:0).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Комбаров (Ежов, 66), Горшков, Солдатенков, Полуяхтов, Чернов, Кабутов (Якуба, 73), Гацкан (Цыпченко, 86), Витюгов (Шерстнев, 90+1), Зиньковский (Соколов, 90+1), И.Сергеев.

«Волгарь» (Астрахань): Антипин, Журавлев, Козлов, Бердников, Локтионов, Ведерников, Бутенко (Погосов, 69), Емельянов, Болонин (Белоус, 84), Павлишин, Воробьев.

Предупреждения: Бердников, 55. Гацкан, 74. Ежов, 81.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

?17 октября. Самара. Стадион «Самара Арена».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир