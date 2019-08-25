Дубль Лебеденко помог «Торпедо» обыграть «Енисей» и вернуться на первое место в ФНЛ

«Торпедо» одержало победу над «Енисеем» (2:0) в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ. В составе московской команды дважды отличился нападающий Игорь Лебеденко.

«Торпедо» с 25 очками расположилось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» — шесть баллов и 20-я строчка.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (2:0)

Голы: Лебеденко, 9 (1:0). Лебеденко, 21 (2:0).

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Шоркин, Божин, Самсонов, Шишкин (Багаев, 77), Галоян (Татаринов, 71), Рязанцев (Калугин, 81), Магаль, Лях (Шустиков, 90), Сергеев, Лебеденко (Елисеев, 83).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Киреев, Сагуткин (Рожков, 46), Клещенко, Бугаев, Песиков (Раздорских, 78), Хубулов, Харитонов (Иванов, 46), Ланин (Делькин, 78), Семакин (Зотов, 51), Савичев.

Предупреждения: Песиков, 11. Хубулов, 23. Сергеев, 46. Зотов, 53. Клещенко, 84. Раздорских, 90+2.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

25 августа. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».

«Факел» (Воронеж) — «Авангард К» (Курск) — 0:0

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Хайманов, Микушин, Красильниченко, Мазуров (Пухов, 65), Дмитриев (Хлебородов, 63), Косянчук (Рябокобыленко, 89), Гладышев (Мастерной, 24), Петрусев, Яковлев, Корян (Воробьев, 56).

«Авангард К» (Курск): Чагров, Войнов, Дашаев, Гоцук, Земсков, Батютин, Чиркин, Ковалев, Григорьев, Минаев (Каюмов, 46), Федчук (Машуков, 77).

Предупреждения: Дмитриев, 40. Красильниченко, 80. Батютин, 90.

Судья: Волошин (Смоленск).

25 августа. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».