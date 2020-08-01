Дубль Игнатова принес «Спартаку-2» победу над «Чертаново» в дебютном матче Пиняева

«Чертаново» в домашнем матче 1-го тура Олимп-ФНЛ проиграло «Спартаку-2» (1:2). У красно-белых дубль оформил полузащитник Михаил Игнатов.

В составе «Чертаново» дебютировал 15-летний Сергей Пиняев, который сразу после выхода на поле отдал голевую передачу.

Олимп — ФНЛ. 1-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (0:0)

Голы: Игнатов, 51 (0:1). Завезен, 65 (1:1). Игнатов, 78 (1:2).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Кондаков, Бартасевич, Редькович, Никитенков, Герчиков, Сулейманов (Першин, 81), Тюменцев, Молчанов (Пиняев, 64), Канищев (Конев, 77), Завезен (Надольский, 74).

«Спартак-2» (Москва): А.Шитов, Воропаев, Литвинов, Петрунин, Дьяков, Тигиев, Оганесян, Денисов, Игнатов, Нимели (Кутателадзе, 85), Кожедуб (Миронов, 75).

Предупреждения: Литвинов, 22. Завезен, 50. Бартасевич, 59. Тюменцев, 86. Игнатов, 87. Першин, 90+3. Кутателадзе, 90+3.

Судья: Анопа (Благовещенск).

1 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».