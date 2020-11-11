Дубль Гаджимурадова принес «СКА-Хабаровску» победу над «Нефтехимиком»

«СКА-Хабаровск» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2.

В составе хабаровчан отличился Константин Базелюк, дубль оформил Рамазан Гаджимурадов. Гости ответили точным ударом Александра Юшина и Максима Артемчука.

После этого матча «СКА-Хабаровск» с 31 очком распологается на 8-м месте в ФНЛ, «Нефтехимик» с 37 очками — на строчку выше.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:1)

Голы: Юшин, 37 (0:1). Базелюк, 50 (1:1). Гаджимурадов, 58 (2:1). Гаджимурадов, 87 (3:1). Артемчук, 90 (3:2).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Мануйлов, Большаков, Суслов, Грачев, Батютин (Горулев, 78), Квеквескири (Рета, 89), Мартусевич, Гаджимурадов, Базелюк (Барков, 74), Брагин.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Канаев (Давлатов, 86), Семенов, Ширяев, Агапов, Первушин, Кленкин, Уридия (Артемчук, 89), Петров, Юшин (Галиулин, 46), Шадрин (Котик, 80).

Предупреждения: Канаев, 13. Мануйлов, 32. Галиулин, 49.

Судья: Соколов (Воронеж).

11 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 526 зрителей.