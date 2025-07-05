Дружко, Губерниев и Ларионов снялись в видео о Лиге PARI
Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве. PARI стала титульным партнером первой лиги, получив права на нейминг. Официальное название турнира с этого момента — Лига PARI. Стороны отметили партнерство выходом стильного ролика, полного юмора, мемов, а также скрытых и явных отсылок.
Ролик снят в жанре документального фильма и погружает зрителей в атмосферу загадочности. О связанных с первой лигой тайнах рассказывает Сергей Дружко. Легенда ТВ-шоу «Необъяснимо, но факт» пытается разобраться, почему мировое закулисье считает первую лигу лучшей лигой мира.
В ролике снялись амбассадоры PARI: Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов. «Профессор» поделился своей мечтой: потренировать футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В первой лиге очень много креативности, подчеркнул он.
В видео иронично обыгрываются главные мемы в истории первой лиги: отказ «Сочи» от Дэвида Бекхэма, хороводы «Алании» и даже легендарный вылет петуха на поле. В конце документального фильма Дружко приходит к выводу о том, что Лига чемпионов, чемпионат мира и чемпионат Европы — лишь слабая попытка переключить внимание болельщиков с лучшей лиги мира.
Помимо прав на название турнира PARI получила другие эксклюзивные права. Логотип компании будет представлен на всех стадионах команд — участниц Лиги PARI, а также использован во время трансляций матчей.
Новый сезон Лиги PARI стартует в конце июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Уфа
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Спартак Кс
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Енисей
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
6
|Ротор
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Велес
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
8
|Шинник
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Сочи
|4
|1
|1
|2
|8-6
|4
|
10
|Урал
|3
|1
|1
|1
|3-1
|4
|
11
|Ленинградец
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|
12
|Челябинск
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|
13
|Волга
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
14
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|
15
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
16
|Текстильщик
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
17
|СКА-Хаб.
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
18
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|1.08
|16:00
|Ленинградец – Сочи
|2 : 1
|1.08
|18:00
|Нефтехимик – Текстильщик
|- : -
|1.08
|19:30
|Спартак Кс – Енисей
|- : -
|2.08
|11:00
|СКА-Хаб. – Урал
|- : -
|2.08
|15:00
|Арсенал – Торпедо
|- : -
|2.08
|16:00
|Волга – Челябинск
|- : -
|2.08
|17:00
|Нижний Новгород – Шинник
|- : -
|3.08
|17:00
|Уфа – КАМАЗ
|- : -
|3.08
|19:30
|Велес – Ротор
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|5
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|3
|
|
Михаил Игнатов
Сочи
|3
|П
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|3
|1
|1
|
|
Даниил Родин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|1
|0
Судейство