Дружко, Губерниев и Ларионов снялись в видео о Лиге PARI

Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве. PARI стала титульным партнером первой лиги, получив права на нейминг. Официальное название турнира с этого момента — Лига PARI. Стороны отметили партнерство выходом стильного ролика, полного юмора, мемов, а также скрытых и явных отсылок.

Ролик снят в жанре документального фильма и погружает зрителей в атмосферу загадочности. О связанных с первой лигой тайнах рассказывает Сергей Дружко. Легенда ТВ-шоу «Необъяснимо, но факт» пытается разобраться, почему мировое закулисье считает первую лигу лучшей лигой мира.

В ролике снялись амбассадоры PARI: Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов. «Профессор» поделился своей мечтой: потренировать футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В первой лиге очень много креативности, подчеркнул он.

В видео иронично обыгрываются главные мемы в истории первой лиги: отказ «Сочи» от Дэвида Бекхэма, хороводы «Алании» и даже легендарный вылет петуха на поле. В конце документального фильма Дружко приходит к выводу о том, что Лига чемпионов, чемпионат мира и чемпионат Европы — лишь слабая попытка переключить внимание болельщиков с лучшей лиги мира.

Помимо прав на название турнира PARI получила другие эксклюзивные права. Логотип компании будет представлен на всех стадионах команд — участниц Лиги PARI, а также использован во время трансляций матчей.

Новый сезон Лиги PARI стартует в конце июля.