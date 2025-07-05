Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Ставки

5 июля 2025, 18:50

Дружко, Губерниев и Ларионов снялись в видео о Лиге PARI

Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве. PARI стала титульным партнером первой лиги, получив права на нейминг. Официальное название турнира с этого момента — Лига PARI. Стороны отметили партнерство выходом стильного ролика, полного юмора, мемов, а также скрытых и явных отсылок.

Ролик снят в жанре документального фильма и погружает зрителей в атмосферу загадочности. О связанных с первой лигой тайнах рассказывает Сергей Дружко. Легенда ТВ-шоу «Необъяснимо, но факт» пытается разобраться, почему мировое закулисье считает первую лигу лучшей лигой мира.

В ролике снялись амбассадоры PARI: Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов. «Профессор» поделился своей мечтой: потренировать футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В первой лиге очень много креативности, подчеркнул он.

В видео иронично обыгрываются главные мемы в истории первой лиги: отказ «Сочи» от Дэвида Бекхэма, хороводы «Алании» и даже легендарный вылет петуха на поле. В конце документального фильма Дружко приходит к выводу о том, что Лига чемпионов, чемпионат мира и чемпионат Европы — лишь слабая попытка переключить внимание болельщиков с лучшей лиги мира.

Помимо прав на название турнира PARI получила другие эксклюзивные права. Логотип компании будет представлен на всех стадионах команд — участниц Лиги PARI, а также использован во время трансляций матчей.

Новый сезон Лиги PARI стартует в конце июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
Боевика «Кракена» задержали в Киеве по подозрению в убийстве украинца на Бали
В Таиланде предъявили обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян
Силы ПВО за июль сбили 780 беспилотников на подлете к Москве
Камила Валиева пройдет сборы у французского хореографа Бенуа Ришо
ФИФА отказалась от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Оренбург» объявил о переходе Овсянникова и Камилова, Гурциев вернулся из аренды

Тимур Касимов подписал контракт с «Черноморцем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 4 1 1 2 8-6 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Ленинградец 4 1 1 2 2-6 4
12
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
13
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
14
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
15
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
16
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.08 16:00 Ленинградец – Сочи 2 : 1
1.08 18:00 Нефтехимик – Текстильщик - : -
1.08 19:30 Спартак Кс – Енисей - : -
2.08 11:00 СКА-Хаб. – Урал - : -
2.08 15:00 Арсенал – Торпедо - : -
2.08 16:00 Волга – Челябинск - : -
2.08 17:00 Нижний Новгород – Шинник - : -
3.08 17:00 Уфа – КАМАЗ - : -
3.08 19:30 Велес – Ротор - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 3 1 1
Даниил Родин
Даниил Родин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости