Довбня и Никифоров продлили контракты со "СКА-Хабаровском"

Вратарь Александр Довбня и нападающий Владислав Никифоров заключили новые контракты со "СКА-Хабаровском". Как сообщает пресс-служба клуба, следующий сезон будет вторым для голкипера в составе хабаровского клуба и уже одиннадцатым для форварда.

В минувшем сезоне Довбня сыграл в 18 матчах ФНЛ и пропустил 11 мячей, отразив также 2 пенальти, а Никифоров забил 3 гола в 31 матче.