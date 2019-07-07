22-летний нападающий Павел Долгов перешел из "Анжи" в "Енисей", сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. Форвард защищал цвета команды с сезона-2016/17. Он провел 33 матча за основу и забил 2 мяча.

"Анжи" и "Енисей" по итогам сезона-2018/19 вылетели из премьер-лиги. Красноярцы начнут сезон-2019/20 в Олимп-ФНЛ, а "Анжи" из-за финансовых проблем не смог заявиться в первый дивизион. Руководство махачкалинцев сообщило о намерении заявиться в Олимп-ПФЛ.