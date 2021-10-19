Дмитрий Тарасов приостановил футбольную карьеру
14:40
Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов приостановил футбольную карьеру, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.
«Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьей. Спасибо за совместную работу, Дима!» — говорится в сообщении «Велеса».
Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В июле 2021 года он подписал контракт с «Велесом». За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 мяч.
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