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Дмитрий Тарасов приостановил футбольную карьеру

14:40
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Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов приостановил футбольную карьеру, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

«Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьей. Спасибо за совместную работу, Дима!» — говорится в сообщении «Велеса».

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В июле 2021 года он подписал контракт с «Велесом». За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 мяч.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVNS6nRohnr/

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Александр Кравченко все материалы автора
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