Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов приостановил футбольную карьеру, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

«Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьей. Спасибо за совместную работу, Дима!» — говорится в сообщении «Велеса».

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В июле 2021 года он подписал контракт с «Велесом». За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 мяч.