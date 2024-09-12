Дмитрий Стоцкий вернулся в «Уфу»

«Уфа» объявила о подписании контракта с бывшим защитником команды Дмитрием Стоцким.

Срок соглашения с 34-летним игроком не уточняется.

Ранее футболист уже выступал за уфимцев с 2015 по 2018 годы. После этого он играл за «Краснодар» и «Пари НН». С июля он находился в статусе свободного агента после истечения контракта с нижегородцами.

После девяти туров «Уфа» с 6 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.