Дмитрий Губерниев: «Звонил грозный Юран и давай высказывать!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с главным тренером «Химок» Сергеем Юраном. Губерниев ранее заявил, что против выхода клуба в РПЛ за счет бюджетного финансирования.

«О, горе мне! И снова гранд-скандаль! Высказался про «Химки»! Молвил, что негоже в высшей лиге играть за счет бюджета области и города! И звонит грозный тренер «Химок» Юран! И давай Сергей высказывать! Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно в РПЛ хотят! Ежели спонсоры — милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджет, господа футболисты! Но ведь тронут, и еще как! С детства за ФК «Химки», но в первой лиге!

Коллега Юран жестко сказал, что пришли спонсоры под него и под РПЛ! Уточню у губернатора области и главы Химок", — написал Губерниев в Telegram-канале.

30 апреля стало известно, что большинство клубов ФНЛ высказались о досрочном завершении сезона. «Химки» занимают второе место в таблице и могут получить прямую путевку в РПЛ.