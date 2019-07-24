Дмитрий Черышев: "Знали, что у соперника проблемы с верховыми мячами, но не смогли использовать высоту своих игроков"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после поражения от "Спартака-2" в матче 4-го тура первенства Олимп-ФНЛ отметил, что команды создали большое количество голевых моментов.

– Трудно говорить после такого матча. Две команды играли с изобилием моментов. Победил тот, кто забил. Вратари играли грамотно, выручали. У нас были хорошие моменты в матче. Во втором тайме мы выпустили двух нападающих, сбились на длинные передачи. Понимали, что в обороне "Спартака-2" есть пробел с верховыми мячами, но не использовали высоту своих игроков.

– После матча с "Шинником" вы сказали, что у вас будут значительные изменения в составе в матче со "Спартаком-2". Но вышло всего два новых футболиста – Хозин и Федорив.

– Хозин игрок серьезного уровня, ждали, когда он восстановится после удаления аппендицита. Но мы не можем менять всю оборону. В атаке должен быть один молодой игрок. Отмечу, что Портнягин показывает хорошую игру. И мы не могли менять его. (Елена Григорьевская)