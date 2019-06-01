Для "Чертаново" играть в РПЛ выгоднее, чем в ФНЛ

Директор спортивной школы и клуба "Чертаново" Николай Ларин рассказал о финансовых проблемах клуба. В завершившемся сезоне ФНЛ московский клуб стал пятым.

– Для нас играть в РПЛ выгоднее, чем в ФНЛ, потому что в премьер-лиге есть деньги от телевизионных прав, – цитируют "Известия" Ларина. – Эта сумма составляет практически весь наш бюджет.

Были ли шансы удержать Зиньковского, Умярова и Глушенкова? Мы были вынуждены их продать. Если бы мы этого не сделали, то у нас не было бы денег на участие в ФНЛ. Наша команда на сегодняшний день не получила никакого дополнительного финансирования под это соревнование. Мы живем за счет некоторых спонсоров и продаж футболистов.

В отличие от футболистов, которые после матча против сборной России уйдут в отпуск, у меня отпуска не будет. Оставшиеся полтора месяца до старта ФНЛ я все время буду встречаться с потенциальными спонсорами.

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