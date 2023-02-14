Директор украинского «Миная» обвинил турецкий отель в заселении россиян

Спортивный директор «Миная» Сергей Билан заявил, что администрация отеля в Анталье (Турция) виновата в том, что между игроками украинского клуба и футболистами «Шинника» произошла драка, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на издание «Страна.ua».

По словам Билана, российских футболистов уже выселили из отеля, игрокам «Миная» тоже сказали съехать. Спортивный директор отметил, что в конфликте виновата администрация отеля, которая не должна была допустить, чтобы с игроками и сотрудниками украинского клуба жили российские команды.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.