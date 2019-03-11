Директор школы "Чертаново": "Умяров и Глушенков - это инопланетяне"

Директор футбольной школы "Чертаново" Николай Ларин поделился впечатлениями от матча первенства Олимп-ФНЛ между "Спартаком-2" и "Зенитом-2". Встреча закончилась вничью – 1:1.

– Был на матче двойки "Спартака" с двойкой "Зенита", – написал в своем Твиттере Ларин. – Умяров и Глушенков - это инопланетяне... Они уже сейчас сильнее игроков основы. Если им в ближайшее время не дадут шанса в основе (а вероятность этого процентов 99), то к лету они будут как все остальные.