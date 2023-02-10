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Сегодня, 12:45

Директор «Севастополя» заявил, что сотрудники клуба должны получить сертификаты соответствия РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о том, когда в расположение клуба должна приехать комиссия ФНЛ.

«Ждем. Февраль еще не закончился. Я в январе звонил в ФНЛ. Наиль Измайлов сказал, что все в силе. Так что движение идет. У нас все готово. По критериям лицензирования для Второй лиги, которые опубликованы на сайте ФНЛ, у нас все в порядке. Кроме тех вещей, на которые должны выдаваться сертификаты соответствия в РФС, — это, например, офицер безопасности, пресс-служба, врач. Все они у нас есть, это профессионалы со знанием своего дела. Можете зайти на сайт и посмотреть. Такого сайта нет даже у некоторых нынешних команд Второй лиги. Мы де-юре являемся любительским клубом, но де-факто — профессиональным. Что будет представлять из себя комиссия? Они будут смотреть клуб по критериям, которые будут при лицензировании. Самое главное, чтобы это дело двигалось и не останавливалось. И хочется поскорее, чтобы мы в этом году уже вошли в российскую футбольную семью», — приводит слова Чалого «РБ Спорт».

Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/direktor-sevastopolya-sotrudniki-kluba-dolzhny-poluchit-sertifikaty-sootvetstviya-rfs/
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Первая лига
РФС
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

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Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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