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Сегодня, 12:45

Директор «Родины»: «Тимошенко может стабильно забивать 15 голов в каждом сезоне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил игру нападающего Ивана Тимошенко, который в этом сезоне забил 14 голов в ФНЛ.

— Понимали, что Тимошенко, который в итоге поделил звание лучшего бомбардира с Гузиной из «Балтики», может «выстрелить» в своем первом сезоне в ФНЛ?

— Уже года три повторяю, что Ваня способен стабильно забивать по 15 голов за сезон. Но бить себя кулаком в грудь и утверждать, что я был уверен, что Тимошенко окажется в числе лучших бомбардиров лиги, все-таки неправильно.

Я его видел в разных командах и замечал, что у этого нападающего всегда возникают моменты. Не стоит забывать и о том, как работают наши тренеры под руководством Дмитрия Парфенова. Считаю, Ваня попал в очень хорошие руки. Особо применительно к прогрессу Тимошенко отмечу Владимира Евгеньевича Бесчастных. Он как раз специализируется на работе с центральными нападающими, возится с ними. В принципе, Ваня не единичный случай. Лешу Каштанова мы взяли из КФК, побыл в «Родине», поработал и через аренду оказался в «Урале», где мощно себя проявил. Вообще у нас по всем линиям ведется интересная работа, но нападающие — это, наверное, какая-то отдельная наша история.

— Кого из знаковых российских нападающих прошлого вам напоминает Тимошенко? Правда, что его в команде называют «спящим гигантом»?

— Ваню называют Ваней. Параллелей с Романом Павлюченко не возникает, хотя они оба ставропольские. И забивные. Но если копаться в нюансах, то, конечно, они разные.

А в целом бегущий центральный нападающий, фактурный, хорошо координированный и умно играющий в подыгрыше — явление теперь штучное. С кем сравнить? Возможно, со Стефановичем, который сейчас в «Торпедо».

24-летний Тимошенко перешел в «Родину» из «Черноморца» в июле 2022 года.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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