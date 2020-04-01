Директор «Мордовии»: «Будущее клуба? Мы уже ничему не удивимся»

Директор «Мордовии» Николай Левин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о будущем клуба.

Ранее администрация Приморского края сообщила, что будет сокращено финансирование другого клуба ФНЛ — «Луча». Освободившиеся деньги пойдут на борьбу на коронавирусом, а команда, скорее всего, потеряет профессиональный статус.

— Пока не могу ничего сказать о будущем клуба. Хотя не так давно мы подписали соглашение о развитие футбола в регионе с РФС. В этих планах прописано и развитие школы, и функционирование профессиональной команды «Мордовия». Это было до ситуации с коронавирусом. Мы будем надеяться, что все образуется. Но вы сами знаете ситуация в стране, — сказал Левин.

— Никакого распоряжение от местных властей по примеру Приморья не было?

— Нет. Пока не было.

— Но не удивитесь, если они последуют?

— Ну, мы же живем в России. Мы часть страны. И уже ничему не удивимся. Просто не хотелось бы делать негативные прогнозы. Скорее бы жизнь вернулась в нормальное русло.

— «Мордовия» — единственный профессиональный клуб региона. Постараются, наверное, сохранить?

— Мы надеемся на это. Трудности были всегда. Очень хотим этого.

— Сейчас есть долги перед игроками?

— Да, как и у многих других клубов.

— Большие?

— Три месяца. Но у нас они и раньше были, однако всегда все выплачивали. Трудности у нас не первый год.

— Говорили с игроками о сокращении зарплат из-за коронавируса?

— Нет, мы это не обсуждали. У нас задача — быть готовыми к игре. Тренировались до последнего. Ушли на карантин после указа президента.

— Цель — остаться в ФНЛ?

— У нас большое желание играть... Опускаться тяжело, но мы проходили все варианты. Легче сохранить добытое, чем вновь вылетать, делать шаг назад, это неприятно. (Дмитрий Зимин)

После 27 матчей «Мордовия» занимает последнее место в первенстве Олимп-ФНЛ с 16 очками. В настоящий момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.