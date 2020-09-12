Директор ФК «Енисей»: «Нам засчитают техническое поражение. Мы с этим не согласны»

Директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов заявил «СЭ», что, скорее всего, команде будет засчитано поражение. Красноярцы не смогли выйти на матч чемпионата Олимп ФНЛ с «Шинником» из-за подозрений на коронавирус у троих футболистов.

— Насколько я понимаю, нам поставят техническое поражение, с чем я, конечно же, не согласен, — заявил он «СЭ». — Мы были готовы играть. У нас есть футболисты, численность позволяла. А те, кого пытались положить в больницу, отлично себя чувствовали. Чуть позже будем все понимать.

Ситуация, конечно, неординарная. Но мы со всеми в контакте: и с лигой, и с Роспотребнадзором. Никакой паники нет. (Севастиан Терлецкий)