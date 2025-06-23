Асхабадзе — о жесте Вендела: «РФС слишком сурово наказал «Факел»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ», вспоминая историю с оскорбительным жестом полузащитника «Зенита» Вендела в адрес болельщиков его команды, выразил уверенность, что РФС вынес слишком жесткое наказание в отношении воронежского клуба.
— Чему вас научила история с Венделом? (В матче 20-го тура полузащитник «Зенита» показал болельщикам «Факела» оскорбительный жест и был удален с поля. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал бразильца на одну игру. Вместе с тем «Факел» обязали провести следующий домашний матч без зрителей, так как, по мнению членов КДК, южноамериканца спровоцировал один из зрителей на трибуне. — Прим. «СЭ».)
— А чему она могла научить лично меня? Она в первую очередь должна научить болельщиков вести себя подобающим образом на массовых мероприятиях. Когда ты нарушаешь нормы этики и даже законы, последствия могут быть самыми серьезными. К сожалению, такие люди приходят на стадионы... Надеюсь, этот кейс минимизирует в дальнейшем подобные инциденты. Ведь пострадали все! Да, наказание было, на мой взгляд, чрезмерным, но тем не менее... Хочется верить, что наша аудитория, болельщики сделают правильные выводы.
— Матч без зрителей — слишком суровое наказание?
— Это моя точка зрения. И она не изменилась. Поэтому мы и подавали апелляцию. Ведь условно из-за одного-двух человек пострадали все остальные! В итоге болельщики воочию не смогли увидеть игру с одним из наших конкурентов — «Ахматом», не смогли поддержать команду. Сыграли с грозненцами вничью при пустых трибунах. Подчеркиваю, не при пустом секторе, а именно на пустом стадионе!
— А вам же удалось найти человека, спровоцировавшего Вендела?
— Конечно. Мы провели большую работу. Болельщики наконец-то должны понять, что при современных технологиях, при наличии камер, с базой данных идентифицировать правонарушителя не составляет большого труда. Мы определили зачинщика, направили документы в РФС, МВД. Человек был доставлен в полицию, опрошен. Ему вынесли определенное административное наказание. Кроме того, он теперь не сможет посещать стадион. Проведя такую реальную работу, мы и подали апелляцию в РФС, рассчитывая на снисхождение. Но...
