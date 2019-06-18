Директор "Енисея" рассказал, что команду хотели возглавить Красножан, Адиев и Юрий Газзаев

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал назначение Александра Алексеева на пост главного тренера команды, а также рассказал, кто из специалистов хотел поработать в Красноярске.

– Решение пригласить Алексеева, который работает в клубе уже 30 лет, и доверить ему работу с основной командой было достаточно взвешенным, – сказал Рубцов клубному YouTube каналу. – Я присутствовал на нескольких матчах молодежной команды. Человек все 90 минут игры пропускает через себя, у него здоровье кусками отваливается. Не сомневаюсь, что он будет так же работать в основной команде.

Более того, мы будем усиливать штаб опытным специалистом категории PRO. Пригласим его в качестве тренера-аналитика, который будет помогать расти этому тренерскому штабу. Пригласим специалиста по физподготовке. Все разговоры о том, что нынешний тренерский штаб "Енисея" подразумевает выживание или барахтание в подвале ФНЛ, это больше похоже на абсурд.

Мы разговаривали с Юрием Красножаном, Юрием Газзаевым, Магомедом Адиевым, Робертом Евдокимовым​. Все специалисты очень хотели работать с нами. Но мы приняли такое решение, какое приняли.

По итогам сезона-2018/19 "Енисей" занял 16-е место в турнирной таблице и вылетел из российской премьер-лиги.