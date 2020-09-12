Директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о ситуации с подозрением на коронавирус в команде. Из-за этого пришлось отменить матч против «Шинника».

— Футболистов, которых хотели положить в стационар, не стали госпитализировать, так как к этому нет показаний, — заявил он «СЭ». — Сделали КТ — все чисто, у них нет никаких визуальных симптомов: запахи и вкусы чувствуют, температура в норме, состояние отличное. Все документы есть.

Сейчас мы чартером доставим футболистов в Красноярск. Там нас встретит местный Роспотребнадзор, чтобы все было по правилам. И потом уже будем разбираться со всем этим делом. (Севастиан Терлецкий)