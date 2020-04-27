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Директор «Чертаново»: «У нас будет своя конференция. Наверное, на ней что-то обсудим»

15:56

Директор «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отказался комментировать возможные сценарии возобновления РПЛ и ФНЛ. Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что сезон в первом дивизионе, скорее всего, не будет доигран, а на повышение в классе смогут претендовать только «Ротор» и «Химки», которые занимают 1 и 2 место в таблице. «Чертаново» сейчас находится на третьей строчке.

— Я дам комментарии, когда будет какое-то решение. Сейчас все варианты обсуждаются, окончательного понимания, как быть дальше пока нет. У нас еще будет своя конференция. Наверное, на ней мы что-то обсудим. Позицию других клубов пока не знаю. Самое главное, что сейчас на первом месте должно быть здоровье людей, — сказал Ларин. (Дмитрий Зимин)

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