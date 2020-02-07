Директор «Чертаново» рассказал, что клубу не нужен огромный бюджет для игры в РПЛ

Директор «Чертаново» Николай Ларин в интервью «СЭ» рассказал о задаче выйти в премьер-лигу.

— У нас амбициозные футболисты, которые думают, что чем выше лигой они будут играть, тем впоследствии смогут лучше обратить на себя внимание. Так что я бы назвал это не задачей, а амбициозными планами самих ребят. В любом случае, мы еще никуда не вышли и говорить об этом в целом, наверное, преждевременно. Одно дело хотеть, а другое — сделать.

— А «Чертаново» готово к РПЛ по инфраструктуре и финансам?

— Нам не нужен огромный бюджет. Будем решать проблемы по мере их поступления. Если произойдет то, что я называю чудом, и мы окажемся в премьер-лиге, то никаких баснословных средств ни у кого просить не собираемся. Другое дело, что у нас есть учредитель — Москомспорт. Который будет принимать соответствующее решение. Я лично не вижу никаких проблем — ни спортивных, ни финансовых. Мы не собираемся покупать каких-то легионеров или дорогостоящих футболистов. У нас отлично работает академия, одни воспитанники приходят на смену другим.

Мне кажется, это пример и для других регионов, как можно развивать футбол. Не буду скрывать, у меня были встречи с руководителями четырех регионов, которым интересен наш чертановский путь. Думаю, это важный опыт для всего российского футбола. Москва на примере «Чертаново» показывает вектор развития футбола в России. От создания сильной Академии до команды — участника профессиональных соревнований, в котором выпускники проходят завершающий этап подготовки. Это долгий и трудный путь, но он необходим. (Константин Алексеев)

Полное интервью с Николаем Лариным можно прочитать здесь.