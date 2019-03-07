Директор "Чертаново" опроверг кражу в "Лужниках", куда планирует переехать клуб

Директор "Чертаново" Николай Ларин не подтвердил информацию Телеграм-канала "Мутко Против" о том, что неизвестные обокрали комментаторскую кабину на одном из полей в спортивном комплексе "Лужники", где клуб весной собирался проводить домашние матчи Олимп-ФНЛ.

Без соответствующего оборудования стадион не может быть допущен к организации игр первого дивизиона.

– Сегодня точно не 1 апреля? Я не слышал ничего об этом, вы меня очень рассмешили, – сказал Ларин.

– Как в целом обстоят дела с переездом в "Лужники"?

– По ним, как и планировалось, ведется работа. Если "Лужники" будут готовы и ФНЛ все согласует, то с радостью там сыграем. Но говорить об этом пока рано.

Ранее Ларин сообщал, что первые две домашние встречи весенней части сезона-2018/19 "Чертаново" проведет на "Сапсан Арене", а в дальнейшем стадион поменяется. Осенью дебютант ФНЛ принимал соперников на стадионе "Авангард" в подмосковном Домодедово. (Иван Торопцев)