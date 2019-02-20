Директор "Чертаново" – о заявке 14-летнего Пиняева в Олимп-ФНЛ

Директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал “СЭ” внесение в заявку команды для участия в первенстве Олимп-ФНЛ 14-летнего нападающего Сергея Пиняева.

На данный момент форвард – самый молодой футболист из числа заявленных за российские профессиональные клубы. Пиняев имеет возможность выступать и в ПФЛ за "Чертаново-2".

– Как пришли к решению по Пиняеву? – вопрос Ларину.

– Давно хотели заявить Сергея – как только ему исполнилось 14. До этого момента не имели право этого делать по регламенту. Теперь же когда открылось трансферное окно, включили Пиняева в состав. Особой разницы куда именно заявлять игрока, в ПФЛ или ФНЛ, нет – у нас общий список. Как только Сергей докажет, что способен помочь первой или второй команде, то сразу появится на поле.

– Тренерский штаб рассматривает Пиняева как реальное усиление в ФНЛ?

– О первом дивизионе, наверное, еще рано говорить. Нужно не перепрыгивать через ступень, а идти последовательно, сначала дебютировав в ПФЛ.

– Насколько Пиняев готов к взрослому футболу?

– Для того и заявили, чтобы получить ответ на этот вопрос. И чтобы сам Сергея понял, что это не по десять человек сверстников обыгрывать.

– А "Манчестер Юнайтед" рекомендовал пойти на такой шаг?

– Нет. Консультировались с англичанами – они высказали пожелание, чтобы Пиняев периодически тренировался с командами более старшего возраста.

– Когда пройдет очередная стажировка в "МЮ"?

– Она запланирована на начало следующего года.

– Если Сергея сыграет до конца сезона, то станет самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в российских профессиональных лигах.

– Не думаю, что это важно со спортивной точки зрения важно. Но есть и другие аспекты – продолжаем поиск спонсоров, партнеров, поэтому любой информационный повод нам интересен. (Арман Мкртчян)​