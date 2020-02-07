Директор «Чертаново» не будет против, если Пиняев перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Директор «Чертаново» Николай Ларин в интервью «СЭ» рассказал о стажировках 15-летнего нападающего Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

— «МЮ» за ним следит. Просят видео после каждого матча в нашей ЮФЛ (U-17), интересуются сколько он сыграл, ждут нарезки. Мы всем этим занимаемся. Если жизнь сложится так, что Сереже предложат соглашение в «МЮ», я не буду против, только двумя руками за. Если сложится как-то по-другому — это судьба. Мы не знаем, что будет дальше. Но, предвосхищая вопросы, которые могут возникнуть, до 18 лет он не может заключать контракты в Англии. Поэтому третий год ездит на стажировки.

— Нет опасений, что в 17 лет ему предложат миллион евро зарплаты в каком-нибудь российском клубе, и он рванет из «Чертаново»?

— Все может быть. У Сергея своя голова на плечах. На сегодняшний день я вижу, что он хотел бы оказаться в Европе, в «МЮ». (Константин Алексеев)

Полное интервью с Николаем Лариным можно прочитать здесь.