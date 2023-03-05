«Динамо» Махачкала и «Арсенал» сыграли вничью

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Первой лиги. В этой встрече голов не было забито.

«Динамо» идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Арсенал» (33) расположился на пятой строчке.