«Алания» обыграла брянское «Динамо» и поднялась в зону «стыков»

«Алания» победила «Динамо» из Брянска в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Владикавказцы обогнали «Торпедо» и поднялись на четвертое место в таблице, дающее право участия в стыковых матчах.

В другой встрече «Акрон» с минимальным счетом одолел «Чайку» — 1:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:0)

Гол: Майрович, 75.

«Чайка»: Филиппов, Пискунов, Гаджибеков (Хайруллов, 72), Хозин, Олейников, Чочиев, Карташов (Безденежных, 80), Савичев, Алейников, Умаев (Морозов, 22. Бородин, 60), Кулишев (Хохлачев, 59).

«Акрон»: Волков, Феррейра, Садыков, Литвин, Нихаев (Гогричиани, 81), Герюгов (Газданов, 65), Чудин, Пьянченко, Килин (Баланович, 80), Гираев (Делькин, 66), Майрович (Потапов, 90+3).

Предупреждения: Килин, 45+1. Садыков, 47. Савичев, 62. Алейников, 86. Волков, 89. Бородин, 90+1.

Судья: Жабченко (Краснодар).

10 марта. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Динамо» (Брянск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:2 (0:0)

Голы: Магомедов, 50 (0:1). Машуков, 58 (0:2).

«Динамо»: Кузнецов, Луппа, Сапаев (Сорокин, 64), Васильев, Крючков, Муромский (Дрогунов, 84), Мараев (Радченко, 58), Рухайя, Пикатов, Баранов (Агуреев, 66), Данилин (Дибиргаджиев, 58).

«Алания»: Солдатенко, Багаев, Кокоев, Бутаев, Шавлохов (Кочиев, 34), Качмазов, Д.Кобесов (Хубулов, 56), Магомедов, Хугаев (Дзахов, 88), Гиоргобиани (Гурциев, 76), Машуков (Суанов, 79).

Предупреждения: Муромский, 9. Васильев, 60. Сапаев, 63. Дрогунов, 85. Радченко, 90+1.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

10 марта. Брянск. Стадион «Динамо».