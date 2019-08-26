Димидко вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровск»

Воспитанник хабаровского футбола Александр Димидко завершил игровую карьеру и пополнил тренерский штаб «СКА-Хабаровск». Вместе с Юрием Шпирюком и Владимиром Сычевым он будет помогать Алексею Поддубскому, сообщает официальный сайт клуб.

Димидко дебютировал за СКА в 2003 году. После четырех сезонов в армейском клубе полузащитник перебрался в столичное «Динамо», вместе с которым завоевал бронзу чемпионата России. В Хабаровск Димидко возвращался дважды — в 2010-м и 2016-м.

Также за свою карьеру футболист успел поиграть в брянском «Динамо», «Томи», «Мордовии», тульском «Арсенале», «Химках» и московском «Арарате».