Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Димидко вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровск»

13:30
Теги:

Воспитанник хабаровского футбола Александр Димидко завершил игровую карьеру и пополнил тренерский штаб «СКА-Хабаровск». Вместе с Юрием Шпирюком и Владимиром Сычевым он будет помогать Алексею Поддубскому, сообщает официальный сайт клуб.

Димидко дебютировал за СКА в 2003 году. После четырех сезонов в армейском клубе полузащитник перебрался в столичное «Динамо», вместе с которым завоевал бронзу чемпионата России. В Хабаровск Димидко возвращался дважды — в 2010-м и 2016-м.

Также за свою карьеру футболист успел поиграть в брянском «Динамо», «Томи», «Мордовии», тульском «Арсенале», «Химках» и московском «Арарате».

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/aleksandr-dimidko-voshyel-v-trenerskiy-shtab-fk-ska-khabarovsk/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир