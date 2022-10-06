Девушка игрока «Балтики» Гогричиани: «Первый раз поднял на меня руку два месяца назад»

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус рассказала подробности взаимоотношений с футболистом.

— Когда Гогричиани на вас первый раз поднял руку?

— Первый раз — два месяца назад, — цитирует девушку Sport24.

— Вы ожидали, что дойдет до такого насилия, о котором вы заявили?

— После первого-второго раза уже могла ожидать, но чтобы настолько... Если бы было не настолько сильно, я бы, возможно, не создавала этот шум, не подавала бы заявление, не снимала бы побои. Но это перешло все границы.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.