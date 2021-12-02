Денисов и еще трое игроков покинули «Балтику»
13:39
«Балтика» договорилась о досрочном прекращении трудовых соглашений с игроками команды Виталием Денисовым, Джамалом Дибиргаджиевым, Романом Муртазаевым и Виталием Шаховым, сообщается на официальном сайте калининградского клуба.
«Благодарим за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры каждому из футболистов», — говорится в заявлении клуба.
В нынешнем сезоне Олимп — ФНЛ Денисов провел за калининградцев девять матчей, Шахов — две встречи, Муртазаев и Дибиргаджиев — по 11 игр.
После 25 туров ФНЛ «Балтика» набрала 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.fc-baltika.ru/news/chetvero_futbolistov_pokidayut_klub/
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