Денис Поярков: «В «Мордовии» большие финансовые проблемы, снежный ком все нарастает»

Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков рассказал о финансовом положении клуба. С 19 очками команда занимает 18-е место в турнирной таблице.

— Когда я изначально приходил в Саранск — видя ту базу, которая осталась после чемпионата мира — 2018, стадион, — мне казалось, что «Мордовии» поставят задачу минимум вернуться в элиту, — цитирует Пояркова News.ru. — А в итоге большие финансовые проблемы. Они возникли из-за того, что сама республика находится не в самом хорошем состоянии в плане денег. Это не может не сказываться на спорте. Я сейчас не только про футбол говорю.

Когда в Саранске был цементный завод, то у «Мордовии» было все хорошо. Сейчас завод выкупила другая компания, можно сказать, что теперь он принадлежит москвичам (улыбается). Как таковых спонсоров у нас нет, финансирование происходит только из бюджета региона. Вообще поддержку в футболе сейчас найти сложно, а без спонсоров тяжело претендовать на что-то серьезное.



Снежный ком все нарастает и нарастает. Вроде бы не такие уж и большие долги, но постоянные задержки по выплатам. По сути, мы получаем зарплату два-три раза в год.