Денис Маслов рассказал, как в 2019 году «Торпедо» переподписало контракт с Игнашевичем

Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос, кто ответственен за продление контракта с уже бывшим главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«У нас хороший совет директоров в клубе. В конце 2019 года мы посовещались и решили продлить контракт Игнашевича, я голосовал за. Более того, я был одним из инициаторов условий нового контракта. Я лично с ним прорабатывал схему его ухода по этому контракту», — сказал Маслов.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в начале июня 2019 года, с ним был заключен по схеме «1+1». В декабре 2019-го клуб заключил новый контракт с тренером до лета 2023 года.

22 марта контракт с Игнашевичем был расторгнут по соглашению сторон.

(Артем Бухаев)