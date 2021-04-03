Денис Маслов рассказал, как в 2019 году «Торпедо» переподписало контракт с Игнашевичем
Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос, кто ответственен за продление контракта с уже бывшим главным тренером Сергеем Игнашевичем.
«У нас хороший совет директоров в клубе. В конце 2019 года мы посовещались и решили продлить контракт Игнашевича, я голосовал за. Более того, я был одним из инициаторов условий нового контракта. Я лично с ним прорабатывал схему его ухода по этому контракту», — сказал Маслов.
Игнашевич возглавил «Торпедо» в начале июня 2019 года, с ним был заключен по схеме «1+1». В декабре 2019-го клуб заключил новый контракт с тренером до лета 2023 года.
22 марта контракт с Игнашевичем был расторгнут по соглашению сторон.
(Артем Бухаев)
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